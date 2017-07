OGC Nice gaat in aanloop naar Ajax keihard onderuit: ‘Geen excuses’

Een ruime week voor de eerste Champions League-ontmoeting met Ajax is OGC Nice tegen een grote nederlaag aangelopen. Het team van Lucien Favre ging zondag met 4-1 onderuit tegen Slavia Praag en de trainer erkende na afloop dan ook dat er nog een en ander moet gebeuren bij zijn ploeg.

“Het was erg interessant om tegen zo’n fysiek sterke en beweeglijke tegenstander te spelen, een tegenstander die goed kan verdedigen, counteren en druk zetten. We zijn verslagen, dat geef ik toe. Een aantal spelers zat niet in de wedstrijd. We moeten er klaar voor zijn om met z’n allen te verdedigen en aan te vallen, want anders wordt het moeilijk. En vandaag hebben we dat niet goed gedaan”, aldus de oefenmeester uit Zwitserland.

“We mogen niet vergeten dat we in de laatste twintig minuten met een gemiddelde leeftijd van 20, 21 jaar speelden en bovendien waren een paar spelers er niet bij. Desondanks zijn dat geen excuses voor de doelpunten die we veel te makkelijk tegen hebben gekregen. We gaan het analyseren.” De doelpunten werden gemaakt door Milan Skoda (2x), Mick van Buren (2x) en Olivier Boscagli.