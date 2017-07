‘Ajax presenteert verrassende aanwinst uit Brazilië volgende week’

Ajax maakt volgende week de komst dan Danilo Pereira da Silva wereldkundig, zo meldt De Telegraaf. De achttienjarige aanvaller is al medisch gekeurd en akkoord over een contract voor vijf seizoenen, maar moest terug naar zijn vaderland Brazilië om de benodigde vergunningen te regelen.

Het dagblad schrijft dat Danilo zich volgende week weer in Amsterdam meldt en dat zijn transfer dan zal worden aangekondigd door Ajax en Santos. Laatstgenoemde club ontvangt een transfersom van ongeveer twee miljoen euro, zo wist De Telegraaf anderhalve week geleden al te melden.

Danilo speelde in de jeugd bij Corinthians, Ponte Preta, Vasco da Gama en Santos, maar hij wist zijn debuut in het eerste elftal van laatstgenoemde club nog niet te maken. Het is de bedoeling dat hij in Amsterdam aansluit bij de Onder-19 van trainer John Heitinga.