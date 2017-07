‘Ajax geeft jeugd de kans en houdt ‘Macuto’ achter de hand’

Ajax raakt Jairo Riedewald definitief kwijt aan Crystal Palace, zo meldt De Telegraaf. De transfer zit al langer in de pijplijn en zal maandag wereldkundig worden gemaakt. Ajax is ondertussen op zoek naar defensieve versterking en het halen van een nieuwe linkerverdediger heeft prioriteit, zo schrijft het dagblad.

Omdat ‘de lat hoog wordt gelegd’, zal die aanwinst echter nog even op zich laten wachten en moet trainer Marcel Keizer het voorlopig doen met Daley Sinkgraven, Nick Viergever en Mitchell Dijks. Laatstgenoemde lijkt echter nog te vertrekken en Sinkgraven kampt met de naweeën van een knieblessure en is een vraagteken voor het duel met OGC Nice.

Of Ajax een nieuwe concurrent voor aanvoerder Joël Veltman haalt, dat is nog niet bekend. De club wil eerst kijken of ze dat intern kunnen oplossen met de aanwezigheid van Deyovaisio Zeefuik en Navajo Bakboord, maar als Keizer constateert tóch meer kwaliteit nodig te hebben, dan komt Luis Manuel Orejuela van Deportivo Cali in beeld.

Orejuela is een 21-jarige Colombiaan die in april 2014 zijn debuut maakte in het eerste elftal van zijn club en tot dusverre veertig wedstrijden bij Cali achter zijn naam heeft staan. Macuto, zoals hij ook wel wordt genoemd, werd vorige week nog in verband gebracht met PSV. “Je mag het als onzin bestempelen”, reageerde technisch manager Marcel Brands echter al gauw in het Eindhovens Dagblad.