‘Feyenoord gaat vol voor verdedigers van AZ en sc Heerenveen’

Feyenoord wil de laatste linie versterken en ‘gaat vol’ voor Jerry St. Juste van sc Heerenveen en Ridgeciano Haps van AZ, zo meldt De Telegraaf. De onderhandelingen zijn van start gegaan, maar de vraagprijzen zouden wel ‘miljoenenbedragen’ zijn waar Feyenoord niet aan kan of wil voldoen.

Het dagblad meldt dat het gebruikelijk is dat er bij dergelijke onderhandelingen ‘een middenweg’ wordt gevonden en dat beide partijen dus water bij de wijn zouden moeten doen. Feyenoord zou dus meer moeten bieden en AZ en Heerenveen minder moeten vragen. Overigens zijn St. Juste en Haps niet de enige achterhoedespelers die in beeld zijn bij Feyenoord.

Technisch directeur Martin van Geel bevestigt in het Algemeen Dagblad namelijk dat hij belangstelling heeft voor de achttienjarige Rick van Drongelen van Sparta Rotterdam: “Rick staat op ons lijstje, een goede speler.” Van Drongelen is een centrale verdediger die tot dusver 49 keer in actie kwam voor Sparta en tevens international is van Oranje Onder-19.