Oranjevrouwen imponeren Van Gaal: ‘Het was de Hollandse School’

Louis van Gaal was zondag aandachtig toeschouwer bij de EK-groepswedstrijd van de Nederlandse vrouwen. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal zag de dames met 1-0 winnen en constateerde dat er goed druk werd gezet en dat ‘de Hollandse School’ goed werd uitgevoerd.

“Ik was van een aantal speelsters onder de indruk en Jackie Groenen was er daar zeker een van. Maar ook de nummer zes (Anouk Dekker, red.) speelde in mijn ogen een geweldige wedstrijd. Zij heeft geen fout gemaakt. Ze gaf goed rugdekking en gaf een aantal passes over de hele naar linksbuiten Lieke Martens”, aldus Van Gaal tegen FOX Sports.

Van Gaal deelde ook nog complimenten uit aan Daniëlle van de Donk, Kika van Es en Sari van Veenendaal. Het Nederlands vrouwenteam staat door de overwinning gedeeld aan kop in Groep A, want ook Denemarken heeft na één speelronde drie punten. De volgende wedstrijd staat voor komende donderdag op de rol, want dan neemt Oranje het op tegen Denemarken.