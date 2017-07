‘Jörgensen is een stormram die zeker mee kan in de Premier League’

Newcastle United is nog altijd op zoek naar een spits. Vele namen passeren de revue bij de Engelse promovendus, maar Chris Waugh, journalist van NUFC, ziet in Nicolai Jörgensen een goede optie. Hij beschouwt de Deens international als een waardevolle versterking voor het team van trainer Rafael Benitez.

“Jörgensen is een stormram in de aanval die fysiek zeker mee kan in de Premier League”, stelt Waugh, die naast Jörgensen ook Moussa Marega (FC Porto) Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ivan Santini (Caen), Gerard Moreno (Espanyol), Alejandro Gomez (Atalanta) en Iago Aspas (Celta de Vigo) aandraagt. “Jörgensen heeft 7 goals in 24 interlands gemaakt en heeft 21 keer het net gevonden tijdens 32 competitiewedstrijden. En 43 goals in 99 competitieduels voor FC Kopenhagen is ook een goed moyenne. Als Newcastle besluit Jörgensen te nemen, dan kunnen ze hem voor een redelijk normaal bedrag oppikken.”

Het is echter de vraag of Jörgensen gaat vertrekken uit De Kuip. Feyenoord ziet een verkoop van hun topscorer én aanvalsleider absoluut niet zitten. Technisch directeur Martin van Geel liet zondag nog weten dat een vertrek van de 26-jarige Deen, die ook wordt gelinkt aan Everton van trainer Ronald Koeman, niet zal plaatsvinden: “Of hij honderd procent zeker blijft? Zeker weten.”