‘De koning kwam in de kleedkamer en vroeg: ‘Jij bent die snelle, toch?’’

Het dameselftal van Oranje is het EK in eigen land zeer goed van start gegaan met een 1-0 overwinning tegen Noorwegen. Nederland was de sterkste ploeg en dat kwam in de score tot uiting door een goal van Shanice van de Sanden. Na afloop schoof de rechtsbuiten van Liverpool haar blijdschap niet onder stoelen of banken.

“In mijn eigen stad en scoren in de openingswedstrijd… Een droom die uitkomt”, vertelt Van de Sanden voor de camera van FOX Sports. “Ik ga vanavond nog wel even genieten. Hier doe ik het voor. Moet je kijken, hoe mooi… Iedereen die zo trots is, dat is alleen maar genieten.”

Hij hangt! 🔥🎉Het eerste EK-doelpunt van de Oranje-vrouwen sinds 2009! Geplaatst door voetbalzone op zondag 16 juli 2017

Na afloop ging de Oranje-speelster naar haar familie om de zege te vieren. “Ik werd even emotioneel. En daarna ging ik nog even naar de koning zwaaien. Hij kwam nog even in de kleedkamer. Ze zeiden: ‘Wat een fantastische avond. Dat wij dit mogen meemaken met jullie. Wat een begin…’ Toen vroeg hij: ‘Jij bent die snelle, toch?’ Toen zei ik: ‘Ja, dat heb je goed gezien’.”

Ook Vivianne Miedema keek tevreden terug op het openingsduel. “Iedereen had er extra veel zin in. Het is gewoon geweldig, het geeft een enorme boost”, aldus de spits van Arsenal tegenover Sportnieuws. “Heel fijn om verdiend met 1-0 te winnen. We hebben veel gecreëerd. We waren wat ongelukkig in de afwerking, maar laten we dat maar bewaren voor donderdag. Dan staat Denemarken voor de deur en dan moeten we er gewoon weer staan.”