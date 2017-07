Rummenigge bevestigt: ‘AC Milan heeft interesse in Renato Sanches’

Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern München, bevestigt in gesprek met BILD dat AC Milan aast op de diensten van Renato Sanches. I Rossoneri zijn deze zomer zeer actief op de transfermarkt en nu stelt de preses van de Duitse landskampioen dat de Italianen ook het Portugese talent, dat komend seizoen niet veel aan spelen toe lijkt te komen bij de Duitse topclub, willen toevoegen aan de selectie.

Sanches werd vorig jaar door Bayern voor minimaal 35 miljoen euro weggeplukt bij Benfica, maar de negentienjarige middenvelder kende een moeizaam debuutjaar in Duitsland. Coach Carlo Ancelotti maakte in de Bundesliga slechts zeventienmaal gebruik van de dertienvoudig Portugees international. Onlangs voegde ook James Rodríguez van Real Madrid zich bij de selectie van der Rekordmeister. Daardoor dreigt nog minder speeltijd voor Sanches, die tot medio 2021 vastligt in de Allianz Arena.

AC Milan zou daar nu van willen profiteren. De Italiaanse grootmacht zou de middenvelder naar verluidt eerst voor twee jaar willen huren, à zeven miljoen euro, om hem vervolgens voor een transfersom van veertig miljoen euro definitief over te nemen van Bayern. Rummenigge zegt echter dat er nog geen sprake is van een deal tussen beide clubs: “Ik kan bevestigen dat Milan interesse heeft in Sanches, maar er is nog geen overeenstemming bereikt.”

Rummenigge liet eerder aan Kicker al weten dat Sanches veel moet spelen om zijn ontwikkeling voort te zetten, maar betwijfelde of dat bij Bayern ging gebeuren: “Hij heeft geen eenvoudig eerste jaar gehad hier, maar het is ongelooflijk belangrijk dat hij continu speelt. We gaan bepalen wat we met hem gaan doen als we al onze aankopen hebben gedaan. Maar laat het duidelijk zijn dat het laatste halfjaar hier voor beide partijen niet bevredigend was.”