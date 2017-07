‘Arsenal moet Man City bellen en zeggen: ‘Wij Agüero, jullie Sánchez’’

Het houdt iedereen bij Arsenal bezig: blijft Alexis Sánchez bij de club of gaat hij verkassen? De 28-jarige aanvaller heeft nog twaalf maanden contract bij the Gunners en de Londenaren willen graag verlengen. Sánchez zit naar het schijnt echter niet te wachten op een langer verblijf in het Emirates Stadium. Paul Merson, voormalig middenvelder van Arsenal, stelt een aparte deal met Manchester City voor om alle partijen tevreden te houden.

Arsenal eindigde afgelopen seizoen op een vijfde plaats in de Premier League, waardoor de club de komende voetbaljaargang actief is in de Europa League. Dit tot teleurstelling van Sánchez: “Ik wil in de Champions League spelen, maar de beslissing ligt niet bij mij. Ik moet op Arsenal wachten”, zo werd de aanvaller zaterdag geciteerd door Radio Sport Chile. “Ik heb voor mezelf reeds een beslissing genomen, ik wacht nu op Arsenal. Voorlopig ben ik nog altijd speler van Arsenal.”

Merson, die tussen 1985 en 1997 actief was voor de club uit Londen, stelt dat Sánchez nagenoeg onvervangbaar is. “Ik denk niet Arsenal een geschikte vervanger voor Sánchez kan vinden”, aldus Merson in gesprek met Goal. “Hij maakt dertig doelpunten per seizoen, maar je moet verder. Als iemand niet bij de club wil zijn… Arsenal is een grote club en je wilt geen spelers die daar geen onderdeel van willen uitmaken. Arsenal is gewoon een té grote club, dat moet je dan niet willen.”

“Sánchez is wel een goede speler… Als ik Arsenal was, zou ik Manchester City bellen en zeggen: ‘Geef ons Sergio Agüero en jullie krijgen Sánchez.’ Als Alexis naar Man City wil, dan zou ik Agüero wel willen hebben. Hij is beter dan Sánchez”, concludeert Menson. De Chileen scoorde afgelopen seizoen 24 keer in 38 wedstrijden in de Premier League, terwijl de Argentijnse spits 20 competitiedoelpunten maakte in 31 optredens.