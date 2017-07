Braziliaan vertrekt na 25 van de 53 gestopte strafschoppen uit Valencia

Valencia heeft Diego Alves verkocht aan Flamengo, zo meldt de Spaanse club zondag via de officiële kanalen. Volgens diverse Spaanse media heeft de keeper voor vier jaar getekend bij de Braziliaanse club en naar verluidt is er een half miljoen euro betaald voor de doelman.

Alves kwam uit Atletico Mineiro voordat hij in 2007 naar Almería verkaste. Alves speelde vier jaar voor die club voordat hij voor drie miljoen euro de overstap maakte naar Valencia. Bij beide Spaanse teams verwierf hij faam als penaltykiller: de Braziliaan heeft het record van meeste gestopte strafschoppen in LaLiga op zijn naam staan. Afgelopen september redde hij zijn zeventiende penalty, waardoor hij voormalig Barcelona-keeper Andoni Zubizarreta passeerde.

In totaal heeft hij zelfs 25 van de 53 strafschoppen in LaLiga weten te keren. De 32-jarige goalie, die nog tot 2019 onder contract stond bij Valencia, zei een paar weken geleden al tijdens een interview op de Braziliaanse televisie Flamengo een interessante club te vinden: "Flamengo is voor iedere voetballer ter wereld een aantrekkelijke club. Als ik terugkeer naar Brazilië, dan ga ik natuurlijk voor Flamengo spelen."