‘Spits verlaat trainingskamp van Lazio na bod van twintig miljoen’

Keita Baldé Diao lijkt de volgende aanwinst van Internazionale te worden. De aanvaller heeft het trainingskamp van Lazio verlaten om te onderhandelen met i Nerazzurri, zo melden onder meer Radio Sei en Sky Italia.

De 22-jarige Baldé weigert om zijn tot 2018 doorlopende contract te verlengen en lijkt nu dus te gaan vertrekken, want Internazionale schijnt een bod van ruim twintig miljoen euro te hebben uitgebracht. De twaalfvoudig international van Senegal werd ook gelinkt aan clubs als Juventus, AC Milan, AS Monaco en Chelsea, maar is dus op weg naar Inter.

Baldé gaat in het Giuseppe Meazza in gesprek met zaakwaarnemer Roberto Calenda en de directie van Internazionale om het contract zo snel mogelijk rond te krijgen. Hij deed zondag al niet meer mee in een met 9-1 gewonnen oefenwedstrijd. Baldé speelde in de jeugd bij onder meer Barcelona en maakte in 2011 de overstap naar Lazio, waarvoor hij sindsdien 31 doelpunten maakte in 137 wedstrijden.