‘Het is wel een overweging geweest om Marco aan PSV te verkopen’

Marco van Ginkel gaat wederom voor PSV voetballen en begint aan zijn derde huurperiode bij de club. De Eindhovenaren huren hem voor een jaar van Chelsea, dat zijn verbintenis als voorwaarde verlengde tot de zomer van 2020. Van Ginkel geeft aan blij te zijn om weer het PSV-shirt te mogen aantrekken.

"Er was wel belangstelling van meer clubs, maar ik heb bij PSV gewoon een goed gevoel”, aldus de 24-jarige middenvelder op de website van zijn management Team Wass. “Het is een bewuste keuze om weer voor PSV te gaan. Ik heb er zin in om me zo snel mogelijk bij de selectie aan te sluiten. Aanvankelijk kwam een permanente transfer nog ter sprake, maar het werd een huur, zonder optie tot koop. “Het is wel een overweging geweest om Marco aan PSV te verkopen”, vertelt zaakwaarnemer Karel Jansen. "Het ging echter al snel de kant op van een verhuur."

Van Ginkel speelde in zijn carrière eerder voor Vitesse, AC Milan en Stoke City. Bij the Blues kon hij mede door het nodige blessureleed niet doorbreken en moest hij het doen met uitleenbeurten. PSV huurde Van Ginkel tot grote tevredenheid van de technische staf de afgelopen twee seizoenen en ook komend voetbaljaargang speelt hij dus weer voor de Eindhovenaren.