Dames van Oranje beginnen EK voortvarend na knappe goal

Het dameselftal van Oranje is het EK in eigen land voortvarend van start gegaan. De formatie van trainer Sarina Wiegman was zondag vrijwel de hele wedstrijd de bovenliggende partij en won door een doelpunt van Shanice van der Sanden met 1-0 van Noorwegen. België en Denemarken komen nog in actie in Groep A.

Oranje hoopt de prestatie uit 2009, toen men de halve finale van het EK haalde, op zijn minst te evenaren en legde zondag dus de basis voor wat een succesvol toernooi moet worden. In De Galgenwaard kreeg men al binnen de minuut een enorme kans, maar een schot van Lieke Martens kon gekeerd worden door de Noorse doelvrouw. De kersverse aanwinst van Barcelona deed na een kwartier spelen, na een combinatie met Vivianne Miedema, opnieuw een poging, maar stuitte opnieuw op keeper Ingrid Hjelmseth.

Hij hangt! ????Het eerste EK-doelpunt van de Oranje-vrouwen sinds 2009! Geplaatst door voetbalzone op zondag 16 juli 2017

Noorwegen kwam in het eerste bedrijf niet verder dan enkele speldenprikken; de beste kans was voor Ada Hegerberg, maar de spits van Olympique Lyon schoot na slordig balverlies van Van der Sanden naast. In het vervolg van het eerste bedrijf waren Miedema en Danielle van de Donk nog redelijk dicht bij een treffer, maar de brilstand bleef op het scorebord staan. Nederland hoopte daar in de tweede helft alsnog verandering in te brengen, maar de aanvallen liepen steevast in de laatste fase spaak.

Miedema liet een aantal mogelijkheden onbenut en Van der Sanden twijfelde te lang toen ze zich in scoringspositie bevond. De rappe rechtsbuiten van Liverpool zou later echter toch nog van goudwaarde blijken voor Oranje, want halverwege de tweede helft kopte ze fraai raak na een indraaiende voorzet van Martens. Nederland kwam nadien nauwelijks meer in de problemen en hoopte de score nog stiekem uit te breiden, maar verder dan een kans voor Desiree van Lunteren kwam men niet meer.