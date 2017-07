‘Recordaankoop van Stoke City lost Sneijder af bij Galatasaray’

Giannelli Imbula gaat aan de slag bij Galatasaray. NTV Spor meldt dat de onderhandelingen tussen de Turkse club en Stoke City zijn begonnen en dat het de bedoeling is dat de middenvelder op huurbasis naar Europees Istanbul verhuist.

Galatasaray heeft de deal nog niet bevestigd, maar dat duurt naar verluidt niet lang meer. De 24-jarige Imbula moet na Younés Belhanda, Maicon, Mariano en Bafétimbi Gomis de vijfde zomeraanwinst voor het team van trainer Igor Tudor worden. Daar staat wel het vertrek van onder anderen Lukas Podolski, Bruma en Wesley Sneijder tegenover.

Galatasaray heeft Giannelli Imbula naar verluidt BIJNA binnen. Ziet de opstelling er binnenkort zo uit?

Imbula, voormalig jeugdinternational van Frankrijk, werd geboren in België en speelde in de jeugd bij onder meer Paris Saint-Germain. Hij maakte zijn profdebuut bij EA Guingamp en na 71 wedstrijden kwam hij bij Olympique Marseille terecht. Na 76 duels in dienst van l’OM maakte Imbula voor twintig miljoen euro de overstap naar FC Porto, maar daar wist hij niet uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler.

Imbula speelde 21 wedstrijden voor Porto en vertrok al na één jaar, maar desondanks wist de club uit Portugal vier miljoen winst op hem te maken met de verkoop aan Stoke City. Imbula begon sterk bij Stoke, maar wist niet door te zetten en verkast nu dus op huurbasis naar Turkije. Galatasaray betaalt naar verluidt 1,6 miljoen euro aan the Potters.