Koeman wil stunten met bod van dertig miljoen

Manchester United is bereid om Matteo Darmian en Chris Smalling naar Internazionale te laten gaan. Ivan Perisic moet in ruil voor het duo de omgekeerde route bewandelen. (Daily Mirror)

Ander Herrera staat op het punt om zijn contract bij Manchester United te verlengen. De Spanjaard gaat de komende vier seizoenen een kleine 230 duizend euro per week verdienen. (Daily Star)

De oefenmeester hoopt dat een bod van dertig miljoen euro genoeg is om Theo Walcott naar Everton te halen.

Paris Saint-Germain is bereid om Serge Aurier uit te zwaaien. De Parijse club, die zich met Daniel Alves heeft versterkt, vraagt 20 à 25 miljoen euro voor de recalcitrante rechtsback uit Ivoorkust. (Le10Sport)