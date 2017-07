Van Ginkel verlengt contract bij Chelsea tot medio 2020

Marco van Ginkel heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract bij Chelsea met één seizoen verlengd, zo laat zaakwaarnemer Karel Jansen weten op Twitter. De middenvelder rondde eerder op de dag zijn tijdelijke overstap naar PSV af.

PSV had al wekenlang de intentie om Van Ginkel aan de selectie van Phillip Cocu toe te voegen. Chelsea had echter minder haast en zette zowel de Eindhovense club als de middenvelder in de wachtkamer. In de voorbije dagen kwamen de clubs alsnog tot een vergelijk over een verhuurperiode. Van Ginkel sluit maandag bij de selectie aan en is de derde versterking, na Hirving Lozano en Derrick Luckassen.

Van Ginkel, 24 jaar, debuteerde in 2009/10 namens Vitesse in de Eredivisie. Na vier seizoenen in Arnhem trok hij naar Chelsea, maar daar slaagde hij er mede door blessureleed niet in om door te breken. Van Ginkel werd verhuurd aan achtereenvolgens AC Milan, Stoke City en PSV en gaat nu dus opnieuw aan de slag in het Philips Stadion.

Voor de zesvoudig international van het Nederlands elftal betekent dit zijn tweede contractverlenging in zeven maanden tijd, want hij tekende in december nog bij tot 2019. “Mooi dat mijn contract bij Chelsea verlengd is en ik weer bij PSV kan spelen. Uit die contractverlenging spreekt vertrouwen. Maar ik ben nog niet bezig met volgend seizoen bij Chelsea, ik wil nu eerst wedstrijden voor PSV spelen”, zei hij toen.