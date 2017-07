‘Manchester City laat Joe Hart opnieuw op huurbasis gaan’

Joe Hart gaat Manchester City opnieuw op huurbasis verlaten. De BBC meldt zondagavond dat de 71-voudig international van Engeland maandag medisch wordt gekeurd en aansluitend een contract tekent bij West Ham United.

De dertigjarige doelman speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Torino en kwam er tot 34 officiële wedstrijden, waarin hij 64 keer moest vissen en 5 keer ‘de nul’ hield. Hij gaf in juni in een interview met de Italiaanse pers aan best te willen blijven, maar de club uit Turijn bleek toch niet in staat te zijn om zijn salaris te betalen.

“Ik moet eerst een aanbieding krijgen voordat ik tussen clubs kan kiezen. Ik ben geen kind meer en kan niet als een negentienjarige mijn spullen pakken om weer aan een andere club te worden verhuurd. Ik ben een dertigjarige man die zijn zaken voor elkaar wil hebben. Ik heb stabiliteit nodig”, zei Hart, die nu echter alsnog wordt uitgeleend aan een andere ploeg.

Hij gaat de door hem zo gewenste stabiliteit misschien wel vinden bij West Ham, want de club uit Londen zou tijdens de onderhandelingen een optie tot koop hebben afgedwongen. Hart ligt nu nog tot medio 2019 vast bij Manchester City en speelde 348 wedstrijden in het eerste elftal van the Citizens. Hij won er onder meer twee landstitels.