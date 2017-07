Grof taalgebruik doet eSporter de das om: ‘Ajax-verleden was niet zo erg’

Tony Kok werd zondag na twee dagen ontslagen als eSporter van PSV. Na zijn aanstelling kwamen oude tweets naar buiten waaruit zijn voorliefde voor rivaal Ajax bleek, maar dat was niet de reden voor zijn ontslag. Grove tweets, te vinden onder de hashtag #poemsbytony, maakten de situatie onhoudbaar.

"Hij heeft een Ajax-verleden en dat vind ik niet zo erg. Maar er kwamen dingen naar buiten toe die niet passen bij de kernwaarden van PSV", verklaart algemeen directeur Toon Gerbrands in gesprek met Omroep Brabant. Hij noemt het een heel vervelende situatie voor beide partijen. "Maar wij staan voor een aantal zaken. Die zijn overschreden en we kregen door dat er nog meer boven water kon komen. Toen zeiden we: 'We stoppen ermee.' Het was een kansloze situatie."

Delano Delano Limaheluw van Bundled, het managementbureau van Kok, zegt PSV volkomen te begrijpen. Hij laat weten dat de gamer 'kapot' is. "Net als PSV hebben wij Tony's accounts gecheckt en we hebben het ook niet gezien. Blijkbaar kan je verwijderde tweets via bepaalde zoektermen en algoritmen toch weer tevoorschijn halen in zoekmachines. Deze zijn opnieuw geplaatst en daarna is er een hetze tegen Tony ontstaan", vertelt Limaheluw. Hij hoopt dat het incident een wijze les is voor andere jonge gamers. "Denk alsjeblieft na voordat je iets op het internet gooit. Het kan je jaren later op negatieve wijze blijven achtervolgen."