‘Helikopterscène’ is slechts begin voor Feyenoord: ‘Misschien komen er vier’

Feyenoord houdt zondag de Open Dag, die traditioneel wordt afgesloten met het invliegen van de zomeraanwinsten. Sofyan Amrabat, Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks komen uit de helikopter in De Kuip, maar daarmee is Feyenoord nog lang niet klaar. Martin van Geel hoopt nog drie à vier spelers te verwelkomen voordat het 1 september is.

"Achterin richten we ons op zeker twee versterkingen en voorin op één en misschien nog wel één", vertelt de technisch directeur aan RTV Rijnmond. Een van de beoogde aanwinsten was Derrick Luckassen, maar die gaf toch de voorkeur aan PSV. "Dat vonden we heel erg jammer. Omdat het een jongen was die heel erg bij Feyenoord paste, vonden wij. Maar hij kiest toch voor PSV om de reden dat PSV een rustige club is in een rustiger klimaat. Daar kun je iets van vinden."

Deze zomer vertrok Rick Karsdorp voor minstens veertien miljoen euro naar AS Roma, terwijl AS Monaco naar schatting vijftien miljoen euro neertelde voor Terence Kongolo. "Ik merk dat Feyenoord groter wordt in de verkoop en de aankoop van spelers", geeft Van Geel aan. "De clubs waar wij ons melden gaan ook stevig in hun stoel zitten. Die weten dat we Champions League spelen en al wat verkocht hebben. Er is een heel andere dynamiek in het onderhandelen en dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar we werken er met z'n allen keihard aan."