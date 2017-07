Veltman: ‘We kregen het nieuws te horen en we gingen kapot, helemaal kapot’

Ajax probeert de draad langzaamaan op te pakken na het dramatische nieuws over Abdelhak Nouri. De Amsterdammers leefden dagenlang tussen hoop en vrees, voordat duidelijk werd dat de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Aanvoerder Joël Veltman beschrijft het gevoel van de afgelopen week. "We hebben in een achtbaan gezeten."

De eerste updates leken hoopgevend, maar daarna volgde het 'vreselijke nieuws'. "Je hoeft Appie maar een minuut te kennen om te weten dat het een goeie en vooral heel lieve jongen is. Sommige jongens kennen hem al jaren", vertelt Veltman aan Metro. "Donny van de Beek kent hem bijvoorbeeld al twaalf jaar, het is bijna niet voor te stellen wat het dan met je doet. We hebben een heel jonge groep en toen we donderdag het nieuws hoorden gingen we kapot, helemaal kapot."

Vrijdag werd bij het huis van Nouri in Geuzenveld een groot eerbetoon georganiseerd. De selectie van Ajax was erbij en Veltman noemt het een 'heel mooi initiatief'. "We zagen op social media dat het een initiatief was van de F-side. Toen dachten wij: daar moeten wij als selectie ook bij zijn. Wij wilden daar bij zijn om de familie een hart onder de riem te steken. Ik heb die foto gezien waarin de vader van Appie in die auto zit, dan zie je de waardering van de familie voor die actie. Heel mooi."