Sparta slaat toe en haalt versterking uit Londen: ‘We zijn blij met zijn komst’

Sparta Rotterdam en West Ham United hebben overeenstemming bereikt over de transfer van George Dobson. De negentienjarige middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen op Het Kasteel, met een optie voor nog een extra seizoen.

Dobson kwam zaterdag aan in Rotterdam en onderging zondag een medische keuring. "George Dobson is een allround middenvelder. Dat betekent dat hij op meerdere posities in ons team uit de voeten kan. Ondanks zijn jonge leeftijd oogt hij in zijn spel al heel volwassen", zo vertelt trainer Alex Pastoor via de officiële kanalen van Sparta.

"Vorig seizoen is hij door West Ham United verhuurd aan Walsall en speelde hij ruim twintig wedstrijden in de League One. We zijn blij met zijn komst en hij zal morgen aansluiten bij de training." Sparta versterkte zich eerder met Franck-Yves Bambock en Julian Chabot, van respectievelijk Huesca en RB Leipzig.