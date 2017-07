Brands ziet geen probleem: ‘Barcelona, Real en Bayern doen dat ook’

PSV heeft de selectie voor komend seizoen bijna rond. De Eindhovenaren verzekerden zich zondag van de rentree van Marco van Ginkel als huurling. PSV houdt echter nog wel rekening met een vertrek van Jetro Willems en dus zoekt technisch manager Marcel Brands naar een linksback, zo laat hij weten aan Voetbal International.

Willems heeft van de club de ruimte gekregen om een transfer af te ronden. De vleugelverdediger lijkt op weg naar SC Freiburg. "We hebben een lijstje met spelers die Jetro kunnen vervangen. Daar zitten een aantal spelers bij die zowel op de vleugel als in het centrum kan spelen, maar we focussen ons in eerste instantie echt op een pure linksback", vertelt Brands, die aan het Eindhovens Dagblad laat weten dat Ridgeciano Haps van AZ niet bovenaan zijn lijst staat.

PSV zou dan enkel Jordy de Wijs als linksbenige centrumverdediger in de gelederen hebben. Hij werd vorig seizoen gestald bij Excelsior en lijkt niet meteen op een basisplek te hoeven rekenen. "In een ideaal scenario speel je het liefst met een linkspoot en een rechtspoot in het hart van de defensie, maar het kan ook prima met twee rechtsbenige spelers. Dat doen Barcelona, Bayern München en Real Madrid doorgaans ook", zegt Brands.

PSV nam de voorbije weken afscheid van Andrés Guardado en Héctor Moreno, die naar respectievelijk Real Betis en AS Roma vertrokken. Daartegenover stond de komst van miljoenenaankopen Hirving Lozano en Derrick Luckassen en sinds zondag dus ook de derde huurperiode van Van Ginkel.