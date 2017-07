PSV ontdekt denigrerende tweets en ontslaat eSporter na twee dagen

PSV neemt al na twee dagen afscheid van Tony Kok als eSporter. De gamer werd vrijdag gepresenteerd en moest de Eindhovenaren vertegenwoordigen met het spel FIFA 17 in de eDivisie. Al gauw werden echter denigrerende tweets opgerakeld van Kok over PSV en die zijn nu ook door de club ontdekt.

Niet alleen bleek Kok een supporter van Ajax, ook schreef hij 'alle boeren zijn homo' en 'wat zijn die boeren stil!' tijdens wedstrijden van PSV. Bovendien plaatste hij veel seksueel getinte tweets met grof taalgebruik. De gamer, die met FIFA 12, FIFA 13 en FIFA 14 kampioen van Nederland werd, en zijn management hebben PSV niet goed ingelicht, aldus de club. "Het gedrag dat Kok enkele jaren geleden online heeft vertoond, staat dermate ver van de kernwaarden van PSV dat een vervolg van de samenwerking onmogelijk is", meldt PSV in het persbericht. De club gaat op zoek naar een vervanger.

Volgens Guus Pennings, manager Marketing & Media, heeft PSV 'vanzelfsprekend' een antecedentenonderzoek gedaan. "Om een goed beeld van iemand te krijgen, ook wat betreft online gedrag, is het echter noodzakelijk dat de andere partij volledig open kaart speelt. En dat is niet het geval geweest. Wij betreuren dat. Het is een vervelende ervaring op het speelveld van E-sports, maar daarom ook direct een wijze les."