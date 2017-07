‘AC Milan wil Locatelli betrekken in grootste klapper van transferzomer’

Torino presenteerde zondag de shirts voor het nieuwe seizoen, maar sterspeler Andrea Belotti stond niet op de foto's. De spits stevent af op een transfer en heeft volgens Sky Italia aan zijn zaakwaarnemers verteld dat hij naar AC Milan wil. Het bod van de kooplustige Serie A-club is momenteel echter nog niet toereikend.

Torino aast op tachtig miljoen euro plus Gabriel Paletta én M'Baye Niang, claimt de zender. Het laatste bod van Milan zou veertig miljoen euro plus dat tweetal hebben bedragen. Belotti heeft een contractuele afkoopsom van honderd miljoen euro, maar die geldt alleen voor buitenlandse clubs. Zelf wil hij graag naar Milan: de negenvoudig international, vorig seizoen goed voor 28 goals in 38 competitieduels, heeft nooit verhuld dat hij van kinds af aan supporter van i Rossoneri is.

Volgens Sportitalia speelt Milan met het idee om Manuel Locatelli in de deal te betrekken. Juventus heeft verregaande belangstelling voor de groeibriljant van Milan, maar stadsgenoot Torino zou hem twee seizoenen kunnen huren. Op die manier houdt Milan grip op de jongeling, terwijl zijn wens om speelminuten te krijgen een grotere kans heeft om uit te komen.

Met een transfersom van 42 miljoen euro is Leonardo Boncuci de duurste aankoop van Milan tot dusver, maar Belotti zou de klapper van de zomer kunnen worden. Directeur Marco Fassone van Milan geeft in gesprek met Mediaset toe een spits te willen halen. "Veel namen zijn voorbijgekomen. Het zou mooi zijn om één iemand van het trio Andrea Belotti, Álvaro Morata en Pierre-Emerick Aubamyang binnen te halen. We zullen zien op wie de keuze uiteindelijk valt. Er zijn ook namen die nog niet op de voorpagina's hebben gestaan. Het is in ieder geval duidelijk dat we op die positie nog iets willen doen."