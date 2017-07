PSV sluit Marco van Ginkel opnieuw in de armen

PSV en Marco van Ginkel gaan weer met elkaar in zee, zo meldt de club via de officiële kanalen. De middenvelder werd al twee keer gehuurd van Chelsea en daar wordt nu een derde termijn aan toegevoegd, na een akkoord tussen de clubs. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV geen optie tot koop op de middenvelder kunnen bedingen.

PSV had al wekenlang de intentie om Van Ginkel aan de selectie van Phillip Cocu toe te voegen. Chelsea had echter minder haast en zette zowel de Eindhovense club als de middenvelder in de wachtkamer. In de voorbije dagen kwamen de clubs alsnog tot een vergelijk over een verhuurperiode. Van Ginkel sluit maandag bij de selectie aan en is de derde versterking, na Hirving Lozano en Derrick Luckassen.

PSV nam de voorbije weken afscheid van Andrés Guardado en Héctor Moreno, die naar respectievelijk Real Betis en AS Roma vertrokken. Inmiddels heeft Jetro Willems het trainingskamp van PSV in Zwitserland verlaten, daar de linkerverdediger de ruimte krijgt om een transfer af te ronden. De naam van SC Freiburg wordt veelvuldig genoemd.

Van Ginkel, 24 jaar, debuteerde in 2009/10 namens Vitesse in de Eredivisie. Na vier seizoenen in Arnhem trok hij naar Chelsea, maar daar slaagde hij er mede door blessureleed niet in door te breken. Van Ginkel, die een contract tot medio 2019 heeft, werd verhuurd aan achtereenvolgens AC Milan, Stoke City en PSV.