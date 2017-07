Europa League-ster van 2015/16 landt in Istanbul voor afronding transfer

Mariano is aangekomen op luchthaven Atatürk in Istanbul om zijn transfer naar Galatasaray af te ronden. Dat meldt de Turkse topclub via de officiële kanalen. Als de onderhandelingen tussen de rechtsback en Galatasaray geen problemen opleveren, tekent hij een contract bij Cim Bom.

Zaterdag maakte Galatasaray al bekend in onderhandeling te zijn met Sevilla. Het lijkt erop dat beide clubs elkaar hebben gevonden in een transfersom. Mariano tekende in de zomer van 2015 een driejarig contract bij Sevilla. Hij kwam in zijn eerste seizoen tot 23 competitieduels en won de Europa League met zijn club. Mariano blonk uit in dat toernooi, wat hem een plek opleverde in het Elftal van het Seizoen van de Europa League.

In de vorige jaargang speelde de vleugelverdediger in 31 competitieduels mee. De 31-jarige Braziliaan kwam in het verleden onder meer uit voor Fluminense en Girondins Bordeaux. Naar verluidt bedraagt de transfersom 4,5 miljoen euro. Mariano moet na Younès Belhanda, Maicon en Bafétimbi Gomis de vierde aanwinst van de zomer worden. Galatasaray hoopt ook Sofiane Feghouli spoedig over te nemen van West Ham United.