Puyol countert Xavi: ‘Als Barcelona hem niet had gehaald, was dat een fout’

Carles Puyol is het oneens met zijn voormalig ploeggenoot Xavi. De middenvelder van Al-Sadd stelde donderdag dat Barcelona geen spelers moet binnenhalen die de club ooit hebben verlaten, waarmee hij doelde op een mogelijke rentree van Héctor Bellerín. Puyol denkt dat Barcelona zich in de eigen voet zou schieten als de club dat beleid zou voeren.

"Het is zijn mening, maar dat betekent ook dat hij Cesc Fàbregas of Gerard Piqué niet teruggehaald zou hebben. Piqué is van enorm groot belang geweest voor Barcelona. Ik vind dat je iedere speler individueel moet beoordelen", countert de gestopte Puyol in gesprek met diverse Spaanse media. Het is volgens de oud-verdediger ook van belang om de redenen te achterhalen waarom een speler ooit is weggegaan bij Barcelona.

"Als je de kans krijgt om je te versterken met Piqué, de beste centrumverdediger ter wereld, en je doet het niet omdat hij jouw club ooit heeft verlaten, dan bega je een fout. Maar zoals ik zei: het is zijn mening en die moet gerespecteerd worden", concludeert Puyol. Xavi zei eerder het tegenovergestelde: "Je was hier al, toen wilde je vertrekken, dan hoef je ook niet terug te komen. Barcelona moet zijn zelf opgeleide spelers juist koesteren."