Velthuizen wordt tweede Nederlander ooit bij twintigvoudig landskampioen

Piet Velthuizen vervolgt zijn loopbaan op Cyprus. AC Omonia, twintigvoudig kampioen van de Cypriotische competitie, maakt melding van een principeakkoord met de dertigjarige sluitpost. Velthuizen is transfervrij na zijn recente vertrek bij Hapoel Haifa en kan dus kosteloos worden aangetrokken door Omonia.

Zondag wordt de keeper verwacht bij zijn nieuwe club. Als Velthuizen de medische keuring met succes doorloopt, wordt zijn komst naar verwachting maandag wereldkundig gemaakt. Voor hoeveel seizoenen hij gaat tekenen, is nog niet duidelijk. Hij wordt na Khalid Sinouh de tweede Nederlandse speler in de geschiedenis van Omonia; Henk Houwaart en Arie Haan hebben een verleden als trainer bij de club.

Omonia werd in 2010 voor het laatst kampioen van Cyprus. Vorig seizoen eindigden de hoofdstedelingen na de play-offs op de vijfde plek, waardoor Europees voetbal werd misgelopen. Velthuizen, enkelvoudig international van Oranje, stond vorig seizoen 27 keer onder de lat bij Hapoel Haifa. Tussen 2006 en 2010 en tussen 2011 en 2016 stond hij onder contract bij Vitesse, waarvoor Velthuizen in totaal 216 competitieduels keepte. In het tussenliggende seizoen was hij zonder veel succes actief bij Hércules.