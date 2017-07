Türüç verrast met keuze en wordt doorgestreept als alternatief voor Lens

Deniz Türüç heeft verrassenderwijs gekozen voor een nieuw contract bij Kayserispor. De middenvelder annex buitenspeler werd de afgelopen weken in verband gebracht met Trabzonspor, Besiktas en Fenerbahçe, maar signeerde dit weekend een verbintenis tot medio 2020 bij zijn huidige club. Dat maakt Kayserispor bekend via de officiële kanalen.

Slechts vijf dagen geleden maakte Fotospor nog melding van de belangstelling van Fenerbahçe. Trainer Aykut Kocaman zoekt een speler die als rechtsbuiten uit de voeten kan en vorig seizoen speelde Türüç meermaals op die positie. Hij kwam tot 11 doelpunten in 32 competitieduels. Het voornaamste doelwit blijft Jeremain Lens, die vorig seizoen op huurbasis tot 26 duels en 4 treffers kwam voor de grootmacht uit Istanbul. Zelf liet Lens meermaals weten graag terug te keren, maar hij ligt vast bij Sunderland.

Türüç was zodoende in beeld als alternatief, na een ijzersterk seizoen bij Kayserispor. De in Enschede geboren ex-speler van Go Ahead Eagles maakte eind maart zijn debuut voor het Turks elftal in een oefenduel met Moldavië (3-1 zege). "Eerst handhaven en dan een transfer naar een Turkse of Nederlandse topclub maken", beschreef Türüç zijn plannen begin maart nog aan Voetbal International. "Ik ben nu ook klaar voor een topclub. Qua rendement behoor ik in elk geval bij de beste spelers in Turkije."