Barça verzekert zich van aanwinst: ‘De kans is nul dat er iets verandert’

Yerry Mina maakt over een jaar de overstap van Palmeiras naar Barcelona. Dat claimt zijn zaakwaarnemer Felipe Russo zondagochtend. Barcelona heeft een eerste optie van negen miljoen euro op de Colombiaanse verdediger en lijkt daar gebruik van te maken. Eerder dit jaar maakte Mundo Deportivo al melding van een akkoord tussen beide clubs.

Toch schreven Italiaanse media deze week over de belangstelling van Internazionale. De Italianen zijn op zoek naar een centrumverdediger en worden ook in verband gebracht met Davinson Sánchez van Ajax, die bij het Colombiaans elftal samenspeelt met Mina. De interesse van Inter lijkt echter te laat te komen. "Voorlopig blijft hij in Brazilië, maar vanaf 2018 speelt hij in Spanje", verzekert Russo in gesprek met FCInterNews.

"Het is altijd al zijn droom geweest om voor Barcelona te spelen. In mijn optiek ligt daar ook het beste sportieve project voor hem, dus waarom zouden we dat niet doen?", vraagt de belangenbehartiger zich af. "Hij is gelukkig bij Palmeiras en zal daar nog een jaar blijven, ook omdat hij in goede vorm naar het WK wil. Maar de kans is voor mij nul procent dat er nog iets gaat veranderen." Overigens wordt ook Barcelona nog altijd aan Sánchez gelinkt.