Vitesse wekt verbazing bij supporters: ‘We kunnen niet allemaal Rashica zijn’

Vitesse verwacht spoedig met witte rook te komen over de komst van Mukhtar Ali. De negentienjarige middenvelder werd het afgelopen halfjaar gehuurd van Chelsea en staat nu op de nominatie om definitief de overstap te maken. "We zijn op dit moment bezig om de puntjes op de i te zetten", legt algemeen directeur Joost de Wit uit aan Omroep Gelderland.

De Wit beaamt dat het gaat om een koopovereenkomst. Volgens de regionale omroep vragen supporters van Vitesse zich af waarom van alle Chelsea-huurlingen juist Ali wordt gekocht. Hij kwam slechts tot zes invalbeurten in de Eredivisie. "Wij zien dat anders", reageert De Wit. "Onze technische mannen hebben hem vaak gezien en zijn overtuigd. Je hebt in je selectie bepaalde kwaliteiten nodig. Helemaal dit jaar met Europees voetbal en vijf wedstrijden in tien dagen in december. Dan heb je deze spelers nodig."

"We kunnen niet allemaal een Milot Rashica zijn. Onze technische mensen zijn overtuigd van de kwaliteiten van Ali", benadrukt De Wit andermaal. Daarmee lijkt hij aan te geven dat Ali voor de breedte wordt gehaald. Naast de Somalische Engelsman hoopt Vitesse deze zomer nog enkele spelers vast te leggen. De Arnhemmers hebben een wensenlijst ingediend bij Chelsea en daarop staat ook Matt Miazga. Trainer Henk Fraser achtte zijn rentree eerder 'zo ongeveer uitgesloten'. Chelsea wil hem verhuren aan een club op een hoger niveau, maar als dat niet lukt zou Vitesse wel degelijk een optie zijn.