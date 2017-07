‘Juventus slaat terug en bereikt principeakkoord met groeibriljant AC Milan’

AC Milan deed Juventus deze week pijn door Leonardo Bonucci vast te leggen, maar de kans bestaat dat de rollen binnenkort worden omgedraaid. Diverse Italiaanse kranten schrijven zondagochtend over de belangstelling van Juventus voor Manuel Locatelli, waaronder de doorgaans betrouwbare Corriere della Sera. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de negentienjarige middenvelder van Milan zelfs een principeakkoord bereikt met de landskampioen.

De roze sportkrant voegt eraan toe dat Juventus al contact heeft gehad met de zaakwaarnemer van Locatelli en dat beide partijen er min of meer uit zijn. De berichtgeving van La Stampa is iets voorzichtiger: zaakwaarnemer Stefano Castelnovo zou maandag of dinsdag met Juventus om de tafel gaan. Het dagblad voegt eraan toe dat Locatelli mogelijk wordt verhuurd aan Atalanta of Sassuolo, als Juventus erin slaagt hem vast te leggen.

La Repubblica meldt op zijn beurt dat Milan al een bod heeft ontvangen op Locatelli. Het gaat om een bedrag van tien miljoen euro, dat mogelijk door Juventus en Sassuolo samen wordt opgehoest. Milan is echter niet van plan om medewerking te verlenen en ziet een vertrek van Locatelli als onbespreekbaar. Zelf zou het talent daar anders over denken, want hij maakt zich zorgen om zijn speeltijd in San Siro.

Door de naderende komst van Lucas Biglia is het perspectief voor Locatelli afgenomen. Bij Juventus heerst ook veel concurrentie, maar daar zou hij zich vanwege een verhuurperiode in zijn eerste seizoen niet druk over hoeven te maken. Trainer Massimiliano Allegri werkte bij Milan toen Locatelli in de jeugd speelde en is dus bekend met zijn talent. Vorig seizoen kwam de balveroveraar tot 25 duels in de Serie A, waarin hij 2 keer scoorde. Juventus heeft overigens ook belangstelling voor Mattia De Sciglio van Milan.