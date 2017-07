Pérez krijgt zijn zin: Real heeft hoogste aantal Spanjaarden sinds 2004

Door de komst van Dani Ceballos heeft trainer Zinédine Zidane bij Real Madrid de beschikking over dertien Spanjaarden. Dat aantal lag voor het laatst zo hoog toen Zidane zelf voor los Blancos speelde: in 2004. Omdat de selectie uit 25 man bestaat, heeft meer dan de helft van de spelersgroep de Spaanse nationaliteit.

Florentino Pérez krijgt daarmee zijn zin. Nadat de voorzitter begin 2006 terugtrad, nam het aantal Spanjaarden in de selectie af van twaalf naar negen. In 2009 keerde Pérez terug als voorzitter en sindsdien heeft hij getracht het aantal omhoog te brengen. Zo gaf hij Real een Spaanser gezicht met de aankopen van Xabi Alonso, Raúl Albiol, Álvaro Arbeloa en Esteban Granero in de zomer van 2009.

Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Jesús Vallejo, Sergio Ramos, Nacho, Isco, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Álvaro Morata, Lucas Vazquez, Marco Asensio en Borja Mayoral zijn momenteel de Spaanse spelers bij Real Madrid. De kans bestaat dat het aantal deze zomer nog verder toeneemt, want de Champions League-winnaar heeft interesse in David de Gea van Manchester United.