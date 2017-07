Lukaku en Lindelöf debuteren met dikke zege bij Manchester United

Manchester United heeft zaterdagavond tijdens het officieuze debuut van Romelu Lukaku en Victor Lindelöf behoorlijk huisgehouden tegen LA Galaxy. Marcus Rashford was met twee doelpunten de grote man in de met 2-5 gewonnen wedstrijd in de Rose Bowl, die dankzij late doelpunten van Giovanni dos Santos en David Romney toch nog een iets draaglijker eindstand kreeg voor de Amerikaanse topclub.

Rashford had weinig tijd nodig om zijn doelpuntenrekening voor dit seizoen te openen, aangezien hij de bal na een onderschepping van Jesse Lingard al na twee minuten achter Jon Kempin had liggen. Achttien minuten later was het op aangeven van Juan Mata opnieuw raak en nog eens vijf minuten daarna lag de bal opnieuw in het net nadat Lingard Marouane Fellaini bediende.

José Mourinho liet zijn ploeg in de tweede helft met een compleet ander elftal aantreden en ruimde naast plaatsen voor Lukaku en Lindelöf ook ruimte in voor onder meer Paul Pogba en Timothy Fosu-Mensah. De Belgische mega-aankoop moet echter nog even wachten op zijn eerste doelpunt, aangezien het Henrikh Mkhitaryan en Anthony Martial waren die de voorsprong uitbreidden naar 0-5. Via Dos Santos en Romney deed Galaxy in de laatste tien minuten toch nog wat terug. Pele van Anholt bleef de hele wedstrijd op de bank bij zijn nieuwe club.