Manchester City laat Nolito na een jaar terugkeren naar LaLiga

Manuel Agudo Durán, in het dagelijks leven ook wel bekend onder de naam Nolito, stond vorig jaar hoog op het verlanglijstje van Josep Guardiola bij Manchester City. De Spanjaard, die voor achttien miljoen euro werd opgepikt bij Celta de Vigo, begon veelbelovend aan zijn periode in het Etihad Stadium, maar kwam naarmate het seizoen vorderde steeds minder in de plannen van Pep voor.

Beide partijen lijken nu hun conclusies te hebben getrokken, aangezien Sevilla zaterdagavond bekend heeft gemaakt dat Nolito onderweg is naar Spanje voor een medische keuring. Als de aanvaller de tests succesvol doorstaat, zal hij zich voor drie seizoenen gaan verbinden aan los Rojiblancos, die naar verluidt een bedrag van zo’n negen miljoen euro neerleggen om zijn nog doorlopende contract af te kopen.

Als de zestienvoudig Spaans international daadwerkelijk in Sevilla aan de slag gaat, loopt het aantal clubs waar hij in LaLiga onder contract heeft gestaan na Celta, Barcelona en Granada op naar vier. De buitenspeler, die in Andalusië de opvolger van Vitolo wordt, droeg verder nog anderhalf jaar de kleuren van Benfica.