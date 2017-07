‘Ik voel die drang nog niet, het is mijn droom om door te breken bij PSV’

Kenneth Paal speelde al twee seizoenen achter elkaar ruim dertig wedstrijden namens Jong PSV in de Jupiler League, maar een debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren laat nog altijd op zich wachten. De middenvelder blijft voorlopig echter geduldig en vindt elke wedstrijd die hij speelt bij de beloften ook nog steeds leerzaam.

“Van mij wordt ook wat meer verwacht omdat ik nu al een aantal jaren meedraai en dat is ook logisch”, vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “De afgelopen seizoenen heb ik ontzettend veel geleerd en ik voel nog geen drang om nu per se de stap naar de Eredivisie te maken via verhuur aan een andere club.”

Als de kans op speeltijd bij het eerste zich voordoet, weet Paal echter ook dat hij er meteen zal moeten staan. Dat vormt echter geen probleem voor de jeugdinternational: “Mijn droom is om bij PSV door te breken en daar ga ik voor. Ik heb hier nog een contract tot 2020 en ben geduldig en moet ook nog stappen maken.”