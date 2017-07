Feyenoord hikt tegen hoge vraagprijs aan

Met een nieuw bod van ruim 34 miljoen euro hoopt AS Roma Leicester City te overtuigen. De Romeinen willen Riyad Mahrez graag overnemen van the Foxes . (Goal)

Internazionale hoopt Liverpool af te troeven in de strijd om Naby Keïta. I Nerazzurri zijn bereid om de middenvelder nog een seizoen bij RB Leizpig te stallen, zodat zij volgend jaar ‘slechts’ 55 miljoen euro hoeven te betalen. (Diverse Italiaanse media)

Feyenoord hikt tegen de vraagprijs die Watford in gedachten heeft aan, al leeft de hoop wel dat de Engelsen naarmate de transferperiode vordert water bij de wijn willen doen.