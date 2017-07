Keuze Wenger lijkt slecht uit te pakken voor Giroud: ‘Hij zal de spits zijn’

Arsenal trok onlangs minimaal 53 miljoen euro uit om Alexandre Lacazette naar de club te halen en dat heeft in de Engelse media de geruchten gevoed over een mogelijk vertrek van Olivier Giroud. Laatstgenoemde stond de laatste vijf seizoenen regelmatig in de punt van de aanval bij the Gunners, maar lijkt door de komst van Lacazette aankomend seizoen vrijwel zeker genoegen te moeten nemen met een reserverol. Arsène Wenger hoopt Giroud, die begin dit jaar nog zijn contract verlengde tot halverwege 2019, desalniettemin te behouden voor de club.

"Er is veel speculatie, maar ik heb al vaker gezegd dat ik veel respect heb voor Olivier Giroud vanwege zijn karakter en liefde voor de club", zegt de Franse manager op het digitale thuis van Arsenal over de spits. Giroud wist zaterdag nog te scoren in het met 3-1 gewonnen oefenduel met Western Sydney Wanderers. "Ondanks alle speculatie is hij volledig gefocust op zijn taken. Ik heb altijd gezegd dat ik verwacht dat hij bij Arsenal blijft en ik ben daar ook altijd zeker van geweest."

Wenger erkent evenwel dat Lacazette aankomend seizoen de voorkeur geniet in de punt van de aanval. "Hij zal het grootste gedeelte van de tijd de centrumspits zijn. Hij kan in elk systeem uit de voeten, bijvoorbeeld in een 4-4-2-systeem, omdat hij ook spelmakende kwaliteiten heeft. Op dit moment speelt hij iets achter Giroud, maar vanavond kwam hij bijvoorbeeld wat meer vanaf de flank. Dat is een positie waar hij eveneens kan spelen."

Giroud staat sinds de zomer van 2012 op de loonlijst bij Arsenal, dat hem destijds voor twaalf miljoen euro oppikte bij Montpellier. De 64-voudig Frans international was tot nu toe in elke voetbaljaargang in de Premier League goed voor minimaal 27 wedstrijden en 11 doelpunten, maar het afgelopen seizoen moest hij reeds regelmatig genoegen nemen met een plekje op de reservebank: Wenger schonk Giroud in de competite slechts elfmaal een basisplaats.