Mourinho sluit deal met Chelsea niet uit: ‘De deur is nog niet dicht’

Manchester United gaf deze transferperiode 120 miljoen euro uit aan de komst van Romelu Lukaku en Victor Lindelöf en the Red Devils zijn nog niet klaar op de transfermarkt. José Mourinho blijft hoop houden op een hereniging met Nemanja Matic, die na het vertrek van Bastian Schweinsteiger en Morgan Schneiderlin het middenveld moet komen versterken.

“Ik kan niets zeggen over een speler van Chelsea, maar de deur is nog niet dicht. We hebben nog wat nodig. We wilden vier nieuwe spelers, vijftig procent van het werk is nu gedaan. We hebben nog twee nieuwe spelers nodig, op z’n minst nog eentje. Het gaat allemaal zo moeizaam”, vertelde hij in gesprek met de BBC.

Matic lijkt momenteel hard op weg naar de uitgang op Stamford Bridge. The Blues kondigden zaterdagmiddag de komst van Tiemoué Bakayoko aan en de voormalige Vitessenaar traint net als Diego Costa niet met de rest van de selectie mee. Gary Neville denkt dat de Serviër weleens een goede versterking zou kunnen zijn voor United.

“Michael Carrick heeft nog een jaar te gaan, maar hij kan natuurlijk niet iedere week spelen. We hebben dus iemand nodig die hetzelfde kan doen als hij. En Matic zou dat kunnen. Dus ik denk dat United inderdaad nog een nieuwe controleur nodig heeft”, vertelde hij clubicoon aan Sky Sports. “Het is raar dat Chelsea hem laat gaan, aangezien hij volgens mij erg goed samen speelde met N’Golo Kanté. Ik denk dat ze sterker moeten worden, dus ik snap niet helemaal dat ze hem laten vertrekken.”