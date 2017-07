Vertrek doelman steekt bij NAC: ‘We hebben het beter voor elkaar dan Twente’

Bij NAC Breda baalt men nog altijd van het vertrek van Jorn Brondeel. De 23-jarige doelman werd het afgelopen seizoen door de Bredanaars gehuurd van Lierse SK, maar koos er na de promotie met de club voor zich te verbinden aan FC Twente. NAC viste zodoende achter het net en dat steekt nog altijd in Breda.

"Brondeel werd hier op handen gedragen en wij wilden graag met hem verder. Dan gaat het om geld", zegt technisch directeur Hans Smulders in gesprek met BN De Stem. "Ik denk niet dat FC Twente een stap hoger is. We hebben het beter voor elkaar in alle stappen die nodig zijn om het droomdoel te halen: het vijfjarenplan en Europees voetbal."

De beleidsbepaler meent dat NAC weinig onderdoet voor de Enschedeërs. "Het enige dat wij in de concurrentiestrijd op dit moment niet kunnen bieden, is de best betalende zijn. Dat is een keus die een speler maakt." Meer begrip kan Smulders opbrengen voor de transfer van clubtopscorer Cyriel Dessers naar FC Utrecht. "Die club vond hij in alle facetten groter: subtop, Europees voetbal en ook daar heeft hij een trainer die hem beter kan maken."