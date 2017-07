Sparta bijna rond met Real Madrid: ‘Ik hoop dat ik kan tekenen’

Alexandro Craninx woont al zijn hele leven in Spanje en keept tot nu toe zijn wedstrijden in de jeugd van Real Madrid. De Belg is volgend seizoen echter mogelijk in de Eredivisie te bewonderen, aangezien Sparta Rotterdam dicht bij de komst van de doelman is. Craninx was de afgelopen weken op proef en van beide kanten beviel de samenwerking wel.

“Real Madrid is de beste club ter wereld, je kunt deze ploegen niet vergelijken. Het niveau van de faciliteiten, de aandacht van de media, de trainingen, het is allemaal anders. Sparta is een bescheiden, familiaire club”, vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik ben deze week door iedereen geholpen met alles. Ik ben blij dat Sparta me de mogelijkheid wil geven om te kunnen concurreren en spelen op het hoogste niveau. Ik zie dat als een mooie kans.”

Trainer Alex Pastoor overtuigde Craninx er persoonlijk van dat Sparta en de Eredivisie een goed tussenstation zouden zijn voor de 21-jarige doelman, die zelf nog een voordeel aan spelen in Nederland ziet: “Ik wil een taal leren die in België gesproken wordt, want dat kan de deur bij de nationale ploeg weer op een kier zetten. Het was voor mij erg treurig om niet meer voor België uit te kunnen komen. Daarom zie ik dit als een grote kans: speelminuten maken bij Sparta en Nederlands leren, want dat is de taal van mijn familie.”

Hoewel Craninx het al helemaal ziet zitten om de concurrentie aan te gaan met Roy Kortsmit en Michael Verrips, is een overstap nog niet honderd procent zeker. De sluitpost beschikt nog over een tweejarig contract bij de Koninklijke en Sparta onderhandelt momenteel met de Spaanse grootmacht: “Ik hoop dat ze er volgende week uit zijn en dat ik kan tekenen. Tot die tijd weet ik niet wat er gaat gebeuren. Maar in het voetbal weet je het nooit.”