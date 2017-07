Tottenham neemt verlies en laat verdediger definitief naar Roma gaan

Tottenham Hotspur neemt na drie jaar definitief afscheid van Federico Fazio. De Londense club maakt zaterdagavond via de officiële kanalen bekend een akkoord te hebben bereikt met AS Roma over een transfer van de dertigjarige centrumverdediger. Fazio was het afgelopen seizoen al op huurbasis actief in Stadio Olimpico en maakt nu voor 3,2 miljoen euro definitief de overstap naar Rome.

Tottenham maakt zodoende flink verlies op de Argentijnse stopper. Fazio werd in de zomer van 2014 voor tien miljoen euro weggeplukt bij Sevilla, maar slaagde er in Londen nimmer in te imponeren. Hij kwam in zijn debuutjaar nog tot twintig competitieoptredens, maar manager Mauricio Pochettino gaf de voorkeur in zijn tweede seizoen aan anderen. Fazio werd een half jaar verhuurd aan Sevilla en verdedigde de afgelopen voetbaljaargang de clubkleuren van Roma.

De Romeinen maakten vorig jaar 1,2 miljoen euro over aan the Spurs teneinde Fazio te huren en bedongen tevens de optie om hem nadien voor 3,2 miljoen euro definitief vast te leggen. De stopper miste slechts één duel in de Serie A en heeft de clubleiding van Roma met zijn goede spel weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. I Giallorossi wisten zich eerder deze zomer al te versterken met Rick Karsdorp, Bruno Peres, Lorenzo Pellegrini, Juan Jesus, Mário Rui, Hécor Moreno en Maxime Gonalons.