Sánchez flirt opnieuw met vertrek: ‘Ik heb een beslissing genomen’

Een langer verblijf van Mesut Özil bij Arsenal lijkt steeds waarschijnlijker, maar de supporters van de Londense club lijken een vertrek van Alexis Sánchez nog altijd te moeten vrezen. De Chileense aanvaller is momenteel nog met vakantie en heeft zaterdag nog maar eens de suggestie gewekt te azen op een zomerse transfer.

Sánchez weigert zijn in 2018 aflopende contract vooralsnog te verlengen bij Arsenal, waardoor een vertrek deze zomer tot de mogelijkheden behoort. De 28-jarige superster eindigde afgelopen seizoen met zijn ploeg op een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League, waardoor the Gunners de komende voetbaljaargang actief zullen zijn in de Europa League. "Ik wil in de Champions League spelen, maar de beslissing ligt niet bij mij. Ik moet op Arsenal wachten", wordt Sánchez geciteerd door Radio Sport Chile.

"Ik heb voor mezelf reeds een beslissing genomen, ik wacht nu op Arsenal", vervolgt hij. "Het streven is om in de Champions League te spelen en die competitie ook te winnen. Daar droom ik al van jongs af aan van. Voorlopig ben ik echter nog altijd speler van Arsenal. Volgend jaar loopt mijn contract af." Arsenal was de afgelopen dagen op oefenstage in Australië, maar Sánchez ontbrak nog altijd vanwege zijn deelname met Chili aan de Confederaties Cup.

Manager Arsène Wenger liet eerder deze week nog weten goede hoop te hebben Sánchez te kunnen behouden voor Arsenal. "Uiteraard", reageerde de Fransman. "Veel obstakels zijn er niet. Ik heb Alexis per sms gesproken en het was een positief gesprek. Mijn gevoelens zijn altijd positief." Sánchez komt sinds de zomer van 2014 uit voor Arsenal, dat hem destijds voor 42,5 miljoen euro wegplukte bij Barcelona. Onder andere Bayern München en Manchester City worden in de Engelse media genoemd als mogelijke bestemmingen.