‘Feyenoord gelooft nog in mij, anders zou ik niet verhuurd worden’

Feyenoord telde twee jaar geleden anderhalf miljoen euro neer om Simon Gustafson los te weken bij BK Hacken. De Zweedse middenvelder kende met drie doelpunten in zijn eerste zeven competitiewedstrijden een vliegende start in Rotterdam, maar een passend vervolg bleef uit. Gustafson hoopt zijn carrière komend seizoen op huurbasis bij Roda JC Kerkrade nieuw leven in te kunnen blazen.

"Roda is een kleinere club dan Feyenoord en ze hebben het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad. De club heeft nu echter een nieuwe trainer (Robert Molenaar, red.) en een nieuwe technisch directeur (Harm van Veldhoven, red.). Er staat iets moois te gebeuren bij die club", licht hij toe in gesprek met Fotbollskanalen. "Ik heb een goed gesprek met ze gehad. Er is mij een goed beeld geschetst en hetgeen me is verteld, kon mij bekoren."

Gustafson, 22 jaar, kwam afgelopen seizoen slechts viermaal in actie bij Feyenoord. "Ik was het zat om op de bank te zitten, ik wil gewoon meer aan spelen toekomen", vervolgt de tweevoudig international. "Er waren enkele alternatieven, maar ik ben blij met de keuze voor Roda." Gustafson koestert evenwel nog altijd de wens om te slagen in De Kuip. "Ik heb nog een contract voor twee seizoenen. De club gelooft nog in mij, anders zou ik niet verhuurd worden."