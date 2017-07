‘Mijn zaakwaarnemer sprak met Ajax, maar ik had vertrouwen in Vitesse’

BRNO - Zbrojovka Brno speelde in een ver verleden Europese wedstrijden tegen clubs als Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt en Real Sociedad en kroonde zich in het seizoen 1977/78 zelfs tot landskampioen. Die glorieperiode heeft men sindsdien nooit meer kunnen evenaren. Na jaren in de middenmoot van de competitie te hebben getobd, blijven de supporters echter hopen op dat ene seizoen waarin men weer kan meedingen naar Europees voetbal. Een veelgehoord mantra in de stad is dan ook tam, kam, patrí, wat inhoudt dat Zbrojovka Brno moet terugkeren naar ‘waar het hoort’. En Brno hoort op zijn minst in ’s lands subtop, zo vindt de trouwe achterban van de vereniging.

DOOR GIJS FRERIKS

Jan Polak

Brno wil zich structureel in het linker rijtje vestigen, maar eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats, slechts vijf punten boven de degradatiestreep. En dus luidde nestor Jan Polak de noodklok. De 35-jarige middenvelder, 57-voudig international en ex-speler van onder meer Anderlecht, zei in juni in een interview met iDNES dat het Mestský fotbalový stadion Srbská weer een onneembare vesting moet worden, dat de directie aankopen moest doen en dat men aanvallender moet durven spelen. “We moeten zorgen dat ons stadion weer een fort wordt waarin geen tegenstander het leuk vindt om te voetballen”, vertelde Polak.

“Ik hoop dat de directie zo snel mogelijk wat nieuwe jongens haalt, want aanwinsten hebben altijd enige tijd nodig om te wennen. Het is belangrijk dat die voetballers zorgvuldig worden gescout, want we hebben jongens nodig die goed én mannelijk kunnen voetballen.” De linkspoot kreeg zijn zin, want Brno versterkte zich met de middenvelders Tomas Pilik, Milos Kratochvili en met de aanvallers Francis Koné en Alvin Fortes. Daar stond echter het vertrek van onder anderen spits Jakub Reznicek en de 39-jarige publiekslieveling annex aanvoerder Pavel Zavadil tegenover.

De mogelijke opstelling van Brno voor het komende seizoen.

Zavadil speelde sinds 2012 ruim 120 wedstrijden voor Brno en stond ook wel bekend als de vousatý špílmachr, de bebaarde spelmaker. Hij liep uit zijn contract en opteerde voor een verbintenis bij tweedeklasser SFC Opava. “Toen ik bij Brno kwam, dacht ik dat ik de oudste was. Maar toen was daar Zavos”, glimlachte Polak. Nu mag laatstgenoemde zich alsnog de veteraan van de selectie noemen. Hij wordt belast met de taak om een van de minst ervaren ploegen van de Tsjechische eredivisie bij de hand te nemen in wat een succesvol seizoen moet worden. Want met Zavadil en Reznicek mogen er dan wel twee sterkhouders vertrokken zijn; de supporters zullen met niets minder genoegen nemen dan met een klassering in de subtop. Tam, kam, patrí!

Alvin Fortes

Zijn naam viel al even: Alvin Fortes. De 23-jarige linksbuiten werkte in juli een succesvolle stageperiode af en tekende een contract voor twee seizoenen bij Brno. “Hij staat Nederlands en technisch voetbal voor”, legde trainer Svatopluk Habanec op de officiële website uit. “Hij brengt iets anders dan de rest van de spelers, vooral met het oog op technische kwaliteiten. We moeten ervoor zorgen dat we de bal voorin sneller laten gaan om onze spits te bereiken, maar dat betekent niet dat hij de duels niet mag opzoeken. Dat is juist een van de redenen waarom we hem gehaald hebben.” Fortes heeft zijn eerste twee oefenduels voor Brno inmiddels achter de rug, met Spartak Trnava (2-3 verlies) en Nitra (1-2 winst).

“Ik ben fit en dat is ook wat Brno van mij verlangde. Ik ben blij dat ik weer kan vlammen, dat ik mij een heel seizoen kan focussen en beter kan worden. Ik wil mij hier ontwikkelen, maar zie Brno ook als een tussenstap”, vertelt Fortes in een interview met Voetbalzone. Brno is de achtste club in zijn loopbaan, want het jeugdproduct van Sparta Rotterdam en Feyenoord speelde eerder ook nog voor PS Kemi, RKC Waalwijk, Vitesse, FC Oss en Boluspor. Daarnaast voetbalde Fortes bij de Leidense amateurs van UVS en in de Nike Academy, een voetbalschool in Engeland waarin spelers worden gecoacht door oud-profs uit de Premier League en de kans krijgen om zich in de kijker te spelen bij betaaldvoetbalclubs.

Fortes hield in 2014 zijn conditie op peil bij de amateurtak van Ajax. “Ik wilde gewoon trainen om fit te blijven, vandaar dat ik daar naartoe ging. Het werd verder niet echt iets omdat ik hogerop wilde”, zegt hij.

Fortes heeft er gezien zijn cv al een heel voetballeven op zitten, maar in de ogen van hemzelf begint dat voetballeven nu pas écht. Want: Fortes zoekt de revanche op zichzelf. De vleugelaanvaller maakte in de winter van 2014 als veelbelovend talent van RKC Waalwijk immers de overstap naar Vitesse en tekende een contract voor tweeënhalf jaar, maar stelde teleur en liet zijn contract na twee maanden ontbinden. “Ik raakte geblesseerd voordat ik naar Vitesse ging. Ik moest revalideren en was een moeilijke jongen. Ik kwam soms niet trainen, was meer met randzaken bezig. Ja, ik heb geleerd van mijn fouten. Ik wil nu doorzetten en mij niet meer met randzaken bemoeien. Ik wil het talent tonen dat ik bezit.”

Ajax

“Het komt erop neer dat Alvin een achtergrond kent waarin weinig structuur zit. Het is voor hem dan ook moeilijk om dit plotseling allemaal een vorm te moeten geven. Dan doel ik vooral op de situatie buiten het veld”, legde voormalig zaakwaarnemer Greg Gorré toentertijd uit in een interview met ELF Voetbal. “Op tijd komen, op tijd afmelden als je ziek bent. Hij ziet niet in dat, als hij zich niet aan afspraken houdt, hij iets verkeerds heeft gedaan. Dat is logisch, als je dat niet is geleerd. Dat is zó jammer. Alvin is gewoon een heel lieve jongen. Hij kan ontzettend goed voetballen, maar hij zal ook op andere facetten professioneel moeten worden”, aldus Gorré.

Dat laatste is Fortes inmiddels gelukt, zo vertelt hij: “Of ik structuur miste? Hoe zal ik het zeggen: ik was vroeger een moeilijke jongen, maar ben nu een volwassen speler geworden en die was ik eerder niet. Ik had ook geen begeleiding en dat soort zaken. De structuur is nu beter. Er staan altijd mensen voor mij klaar.” Fortes hoopt dat hij, mede dankzij die begeleiding, zich kan ontwikkelen tot de speler die hij wil worden. Het is immers zijn droom om in een topcompetitie te spelen: “Ik wil een vaste waarde worden in de Kaapverdiaanse ploeg en van de topcompetities gaat mijn voorkeur uit naar de Spaanse. Ik vind het niveau daar top en dat zou ik wel zien zitten, ja.”

Fortes in het tenue van de beloften van Vitesse.

“Ik wil mij de komende twee jaar echter eerst focussen op Brno. Ik wil mij goed ontwikkelen en veel doelpunten en assists leveren. Dan zien we wel waar het schip strandt. Natuurlijk had het allemaal anders kunnen lopen, maar ik heb de keuzes gemaakt die ik heb gemaakt”, voegt Fortes eraan toe. Hij had elf wedstrijden voor RKC achter de rug toen hij de overstap maakte naar Vitesse, al genoot hij toen ook belangstelling van diverse andere clubs uit de Eredivisie. “Mijn voormalige zaakwaarnemer sprak met sc Heerenveen, AZ en Sparta Rotterdam en sprak later ook met Ajax. Maar Vitesse gaf de jeugd de kans en daar had ik veel vertrouwen in. Daarom tekende ik bij Vitesse.”

Dankbaar

Fortes wist zijn debuut bij Vitesse nooit te maken, maar ondanks dat zijn contract al gauw verscheurd werd, koestert hij geen wrok jegens de club uit Arnhem. Hij had er dan ook geen problemen mee om in februari van dit jaar terug te keren naar Vitesse, waar hij zijn conditie op peil kon houden en mocht meedoen in de Tweede Divisie. “Ik ben dankbaar dat ik voor Vitesse heb mogen spelen. Vitesse geeft de jeugd veel kansen en had vertrouwen in mij. Daar ben ik de club heel dankbaar voor. Ik heb er een leuk half jaar gehad, heb er veel geleerd en heb mij er goed kunnen ontwikkelen”, aldus de buitenspeler, die echter niet mocht blijven.

Fortes op het trainingsveld van zijn nieuwe club Brno.

“Het contract kwam niet in orde en dus mocht ik op zoek naar een andere club. Ik ben John Lammers, de trainer van Jong Vitesse, wel erg dankbaar voor alles. Hij heeft mij goed geholpen en dat geldt ook voor coach Patrick Alimasi, die mij na mijn vertrek bij Vitesse individueel heeft getraind, en mijn begeleiders Amine Bakbachi en Mario Majstorovic. Veel spelers kiezen de verkeerde begeleiding, maar ik weet zeker dat ik bij de juiste zit.” Fortes sluit zondag aan bij het trainingskamp van Brno in Oostenrijk, waar de club het opneemt tegen Fortuna Düsseldorf en Kayserispor. Hij kon vrijdag tegen Nitra het absolute verschil niet maken, maar was eerder in het verloren duel met Spartak Trnava wél goed voor een assist en fraaie acties. “Op de training zag het er bij hem ook al goed uit”, zei middenvelder Pilik vorige week vrijdag tegen Deník.

De technische staf onder leiding van Habanec was het met Pilik eens, want Fortes werd beloond met een contract. Brno begint de competitie over een kleine twee weken met een thuiswedstrijd tegen Banik Ostrava en dan krijgt men dus voor het eerst serieus de kans om te laten zien waartoe men dit seizoen in staat is. En dat geldt ook voor Fortes, die na een zwerftocht langs velerlei clubs eindelijk een vaste bestemming hoopt te hebben gevonden. Maar ook weer niet té vast, want ambitieus als hij is, blijft hij dromen van LaLiga en de nationale ploeg van Kaapverdië. Het is nu aan Fortes om heel Brno, onder wie middenvelder en ploeggenoot Jan Polak, trots te maken. Het was immers Polak die aandrong op versterking en die in de persoon van onder anderen Fortes heeft gekregen.