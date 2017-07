Huntelaar trefzeker bij oefenzege op Griekse oude bekende

Ajax heeft zaterdagavond nadat het eerder op de dag gelijk speelde tegen Racing Genk de tweede oefenwedstrijd wel om weten te zetten in een zege. Marcel Keizer, die een jong elftal plus Klaas-Jan Huntelaar het veld in stuurde tegen PAOK Saloniki, zag hoe zijn spelers op De Toekomst met 4-2 te sterk waren voor de Grieken.

Voor Ajax in PAOK was het na een jaar weer een weerzien tussen oude bekenden. De twee ploegen troffen elkaar in het begin van het afgelopen seizoen in de voorronde van de Champions League en ook toen waren de Amsterdammers, verspreid over twee wedstrijden, de sterkste. Noussair Mazraoui zette zijn ploeg zaterdagavond met een knappe uithaal op voorsprong, waarna ook Huntelaar zijn naam op het scorebord deed verschijnen.

Klaas Jan Huntelaar pikt ook zijn doelpuntje mee tegen PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ! 👍 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 15 juli 2017

De teruggekeerde spits kopte uit een corner zijn eerste goal na zijn rentree binnen. Ajax gaf echter nog voor de rust de aansluitingstreffer van Fernando Varela weg en vlak na de onderbreking viel ook de 2-2. Mateo Cassierra en Zian Flemming zorgden er in de tweede helft echter voor dat hun ploeg, ondanks een gemiste penalty van Huntelaar, toch nog uitliep naar een redelijk comfortabele overwinning. Ajax moet over elf dagen, als de eerste wedstrijd van de voorronde van de Champions League tegen OGC Nice wacht, voor de eerste keer echt aan de bak.