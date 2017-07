‘Op dit moment ben ik tweede keeper van PSV en ik hoop dat ik dat blijf’

Luuk Koopmans is na het vertrek van Remko Pasveer (Vitesse) en Hidde Jurjus (verhuurd aan Roda JC Kerkrade) voorlopig de reservedoelman van PSV, achter de normaliter onomstreden Jeroen Zoet. De 23-jarige Ossenaar schikt zich prima in die rol en hoopt trainer Phillip Cocu in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten.

Doordat de huidige selectie van PSV slechts twee keepers telt, mag Koopmans zich vooralsnog stand-in van Zoet noemen. "Dat geeft nieuwe energie en doelen voor mij om te halen en daar kijk ik wel naar uit", zegt hij in gesprek met Omroep Brabant. "Op dit moment ben ik tweede keeper en ik hoop dat ik dat blijf dit seizoen. Dat zou voor mij een goede stap zijn."

Koopmans speelde het afgelopen seizoen zeven competitiewedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League, nadat hij de eerste seizoenshelft volledig aan zich voorbij had moeten laten gaan vanwege een schouderblessure. "Vorig seizoen ben ik na mijn blessure goed teruggekomen en goede wedstrijden laten zien", vervolgt de sluitpost. "Ze hebben hier bij PSV het vertrouwen uitgesproken, dus dat is wel mooi."