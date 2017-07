‘Ik kan in de Eredivisie blijven, maar misschien speel ik dit jaar wel voor NEC’

De toekomst van Gregor Breinburg is vooralsnog in het ongewisse. De 25-jarige middenvelder kreeg deze week toestemming van zijn club NEC om in Israël te onderhandelen met Ironi Kiryat Shmona, maar een vertrek uit Nijmegen is geen zekerheid, zo benadrukt Breinburg zaterdag.

"Ik heb met de president gesproken en ben rondgeleid. Bovendien heb ik een voorstel gekregen", zegt de aanvoerder van NEC in gesprek met Omroep Gelderland over zijn bevindingen in Israël. "Ik denk dat de clubs er onderling wel uitkomen, maar ik ben er zelf nog over aan het nadenken. Of ik mijn beslissing voor een bepaalde datum moet nemen? Nee, ik bepaal zelf de deadline. Ik laat me niet opjagen. Daarbij ga ik af op mijn gevoel, niet op het geld dat ik kan krijgen."

Breinburg verwacht begin volgende week de groepstraining te hervatten bij NEC. Evenwel schermt hij met de interesse van andere clubs. "Ik kan in de Eredivisie actief blijven, maar misschien speel ik dit seizoen wel bij NEC. Deze club heeft mij de kans geboden mezelf te ontwikkelen. Daar ben ik dankbaar voor. Laat ik vooropstellen dat ik hier niet per se weg wil."