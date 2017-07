‘Mensen hebben een grote verbeelding, we hebben niet op Mbappé geboden’

Kylian Mbappé wordt in verband gebracht met ongeveer de complete Europese top en een van de clubs die achter het supertalent van AS Monaco aan zou zitten is Arsenal. Berichten dat the Gunners 123 miljoen euro hebben geboden op de jonge Fransman blijken echter niet op waarheid te berusten.