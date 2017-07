‘Betekent niet dat we niet meer aan Appie denken, maar de knop moet om’

Ajax speelde zaterdagmiddag zijn eerste wedstrijd nadat het slechte nieuws over Abdelhak Nouri naar buiten kwam en de selectie had eigenlijk wel wat anders aan het hoofd dan het oefenduel met Racing Genk. Marcel Keizer begon zijn periode als hoofdcoach bij de hoofdmacht van de Amsterdammers met een 3-3 gelijkspel en heeft nog steeds moeite om het nieuws over de middenvelder te verwerken.

“Emotie, verdriet, aangeslagen, getraind en steun voor de familie”, beschrijft hij de afgelopen week tegenover de NOS. De spelers van Ajax stonden op het trainingsveld toen het slechte nieuws bekend werd gemaakt: “Ik hoorde van de teammanager dat we naar boven moesten komen. Dat was natuurlijk al een voorbode van dat er slecht nieuws zou komen. Toen kwam de selectie naar boven en hoorden we het. Dat is niet te bevatten.”

“Je denkt aan Appie en zijn familie. Het is nog zo kort geleden, dus je hebt wel je mindere momenten”, gaat hij verder. Keizer kan door het voetbal de zinnen zo nu en dan wel verzetten en weet ook dat de Amsterdammers de knop binnenkort toch om zullen moeten zetten, aangezien over elf dagen het treffen met OGC Nice in de voorronde van de Champions League wacht.

“Dat betekent niet dat we de familie niet meer steunen of niet meer aan Appie denken, maar ergens moet bij ons de knop om. De lach moet weer terugkomen, maar ik denk dat het even duurt. Dat zal ook verschillend zijn per individu. Als de een daar eerder mee is, dan moet die dat doen. Maar als er iemand langer de tijd voor nodig heeft, dan is dat ook goed.” Ajax begint op 25 of 26 juli met een uitwedstrijd tegen les Aiglons en ontvangt Nice een week later in de Johan Cruijff ArenA.